ترامب: اكتشاف العديد من الأصوات "غير القانونية" خلال إعادة الفرز في ويسكونسن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، كشفت عن العديد من الأصوات غير القانونية".

وكتب ترامب على "تويتر"، أن "إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق بإيجاد أخطاء في العد، ولكن بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني، وسيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء".

The number of ballots that our Campaign is challenging in the Pennsylvania case is FAR LARGER than the 81,000 vote margin. It’s not even close. Fraud and illegality ARE a big part of the case. Documents being completed. We will appeal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020

ويستمر ترامب، في التشكيك بنزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك، الخميس الماضي، في حصول بايدن، على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

من جهته، أعلن بايدن، الأربعاء الماضي، استعداده للقاء مع ترامب، في حال طلب منه ذلك.

وقال: "بالطبع سألتقي معه إن طلب مني".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.

وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من يناير المقبل.

المصدر: "رويترز"