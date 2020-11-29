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وصول جثمان العالم الإيراني محسن فخري زادة إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا

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وصول جثمان العالم الإيراني محسن فخري زادة إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا
وصول جثمان العالم محسن فخري زادة إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا
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وصل جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فجر يوم الأحد، إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا.

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وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن تشييع جثمان العالم محسن فخري زادة سيكون يوم الاثنين في مدينة قم وفي مرقد الإمام الخميني جنوب طهران في اليوم نفسه.

وأشارت إلى أن تشييع زادة سيكون بمشاركة كبار القادة العسكريين ومن دون مشاركة جماهيرية بسبب فيروس كورونا.

ولم تذكر وزارة الدفاع مكان الدفن.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة، بتفجير وإطلاق نار استهدفا سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.

المصدر: RT

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