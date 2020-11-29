الجبل الأسود وصربيا تتبادلان طرد السفراء

تبادلت الجبل الأسود وصربيا طرد السفراء، وأعلنت كل منها سفير الدولة الأخرى لديها "شخصا غير مرغوب فيه".

ويتعين على الدبلوماسيين الاثنين مغادرة البلد التي يمثل بلاده فيها، كما أعلنت وزارتا الخارجية في عاصمتي الدولتين بودغوريتشا وبلغراد السبت.

وبدأت بهذا الإجراء دولة الجبل الأسود حيث طردت السفير الصربي فلاديمير بوزوفيتش.

وقالت وزارة خارجية الجبل الأسود إن "الدبلوماسي الصربي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف، وبالتالي انتهك القانون الدولي".

وأشارت إلى أنه أدلى بتصريحات علنية حول الوحدة المشكوك فيها قانونيا بين الجبل الأسود وصربيا عام 1918 باعتبارها "تحريرا"، و"فعل إرادة حرة".

وردت صربيا على هذه التصريحات بعد ساعات قليلة، وفي سياق المعاملة بالمثل أعلنت بلغراد أن سفير الجبل الأسود ترزان ميلوسيفيتش غير مرغوب فيه وطردته من أراضيها.

المصدر: وكالات