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أردوغان: علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا

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أردوغان: علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه "يجب على الأتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم"، مشددا على أنها "شرف الأمة الإسلامية".

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وقال: "فلنضع جميعا خلافاتنا جانبا، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

وتابع الرئيس التركي قوله: "نلاحظ تصاعد التطرف الإيديولوجي الذي لا يختلف عن ممارسات تنظيمي "داعش" أو "غولن"، بل نرى رؤساء دول يشجعونه".

ووصف أردوغان ما اعتبره "معاداة للإسلام" بالفيروس سريع الانتشار قائلا: "إلى جانب كورونا، واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأسرع انتشارا".

وأشار إلى أن "الجميع تابع الإساءات إلى النبي محمد مؤخرا بحجة حرية التعبير في فرنسا"، منبها من أن "الإساءة إلى مقدسات الآخرين، لا تمت بصلة لهذه الحرية".

كما أكد أنه "يسعى لسياسة متوازنة وعادلة حول الحريات الدينية، تقدم نموذجا للبشرية جمعاء"، مشيرا إلى أن "هناك من لا يتحمل أدنى نقد بعد الهجوم على قيم المسلمين المقدسة، وأنهم يبررون هذا التهجم بحرية الفكر والإعلام".

المصدر: "الأناضول"

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