مقتل ستة مزارعين قرب قرية محاصرة في وسط مالي

أعلن رئيس بلدية سوكولو في مالي أن 6 مزارعين قتلوا، يوم الخميس، بالقرب من قرية فارابوغو بوسط البلاد ليرتفع عدد القتلى منذ قيام متشددين مشتبه بهم بحصار القرية في شهر أكتوبر إلى 23.

وقال دراماني سيمبارا رئيس بلدية سوكولو، وهي بلدة قريبة من فارابوغو، اليوم الجمعة: "هاجم متشددون المزارعين الذين ذهبوا إلى حقولهم لحصد الأرز.. قتل ستة وأصيب سابع وهناك مفقود".

ورفض متحدث باسم جيش مالي التعليق.

وخلال السنوات القليلة الماضية صارت منطقة وسط مالي بؤرة لعنف المتشددين والقبائل في إطار تدهور أمني أوسع في منطقة الساحل شبه القاحلة في غرب إفريقيا.

وقال جيش مالي يوم 22 أكتوبر إنه استعاد السيطرة على القرية بعد إنزال مظليين فيها وإسقاط مؤن من الجو، لكن رئيسي مجلس بلدتين قريبتين قالا إن المقاتلين الذين يحاصرون القرية لم يطردوا.

وفي الأسابيع الأخيرة نفذ متشددون هجمات وحرقوا محاصيل.

المصدر: رويترز