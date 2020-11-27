إيطاليا تسجل 827 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، يوم الجمعة، بأنها سجلت 827 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 28352 إصابة بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل ارتفاعا في الحصيلة اليومية للوفيات بالمقارنة مع يوم الخميس، حيث تم تسجيل 822 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا إجمالا 53677 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.

وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.

وظلت منطقة لومبارديا الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد.

المصدر: وكالات