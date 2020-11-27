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عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم يتجاوز61 مليون إصابة

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عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم يتجاوز61 مليون إصابة
صورة تعبيرية أرشيفية
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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 61 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تعتمد في احصاءاتها على بيانات السلطات، ووسائل إعلام ومصادر مفتوحة أخرى.

ووفقا لمعلومات الجامعة بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 61 مليونا و64901، وإجمالي حالات الوفاة مليون و433789 شخصا.

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وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة وحدها 12 مليونا و885299، في حين بلغ إجمالي الوفيات 263462.

المصدر: وكالات

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