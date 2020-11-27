أنباء عن استئناف فنزويلا تصدير النفط للصين رغم العقوبات الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى بيانات مواقع رصد مختصة ووثائق داخلية لشركة PDVSA النفطية الفنزويلية، بأن فنزويلا استأنفت تصدير النفط للصين رغم العقوبات الأمريكية ضدها.

وحسب "رويترز"، فإن شركتي CNPC وPetroChina الصينيتين للنفط توقفت عن تسلم الشحنات في الموانئ الفنزويلية منذ أغسطس 2019، بعد أن قامت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات ضد قطاع النفط الفنزويلي.

وأشارت بيانات موقع TankerTrackers لرصد حركة ناقلات النفط، إلى أن ناقلة "كيوتو" أصبحت أول السفن التي استأنفت نقل الشحنات من فنزويلا. حيث قامت بشحن 1.8 مليون برميل من النفط في ميناء خوسيه الفنزويلي في أغسطس الماضي.

كما أفادت معطيات موقع Refinitiv Eikon بتفريغ حمولة النفط الفنزويلي للناقلة Warrior King في ميناء صيني، وتحميل عدة ناقلات أخرى لشركة PetroChina بالنفط في فنزويلا في نوفمبر الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فنزويلا، بما في ذلك على قطاعها النفطي، متهمة القيادة الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو شخصيا بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان والضلوع في تجارة المخدرات والإرهاب.

المصدر: رويترز