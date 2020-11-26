باشينيان: آخذ على عاتقي كامل المسؤولية عن الوضع المستقبلي للبلاد

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الخميس، إنه يأخذ على عاتقه المسؤولية ليس فقط عن ما وقع، ولكن أيضا عن الوضع المستقبلي للبلاد.

وقال باشينيان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: "بصفتي رئيسا للوزراء آخذ على عاتقي كامل المسؤولية عن الوضع الحالي، الذي تشهده البلاد، وأعي أيضا أنه تقع على عاتقي المسؤولية عن ليس فقط ما حدث، ولكن أيضا عن المسارات المستقبلية للبلاد".

وأضاف رئيس الوزراء الأرمني، أنه مسؤول عن ضمان الأمن الداخلي والخارجي لبلاده وتنفيذ "خارطة الطريق"، التي أعلنها.

وفي وقت سابق، نشر رئيس وزراء أرمينيا في صفحته على "فيسبوك"، برنامج عمل السلطات (خارطة طريق) خلال الـ6 أشهر القادمة، في ظل تفاقم الوضع السياسي الداخلي في البلاد، على خلفية الحرب التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي