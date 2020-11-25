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المكسيك.. أكثر من 79500 شخص ما زالوا مفقودين في البلاد

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المكسيك.. أكثر من 79500 شخص ما زالوا مفقودين في البلاد
Reuters Henry Romero
نائب وزير حقوق الإنسان المكسيكي أليخاندرو إنسيناس
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أعلنت الحكومة المكسيكية أنه بعد مرور 14 عاما على شنها حملة عسكرية استهدفت عصابات المخدرات، ما زال أكثر من 79500 شخص في عداد المفقودين في البلاد.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان أليخاندرو إنسيناس: "تم اكتشاف 1399 مقبرة جماعية في البلاد خلال العامين الماضيين. وتم التعرف على 879 جثة فقط من بين 2290 في القبور".

وأضاف: "يرجع تاريخ حوالي 1500 حالة اختفاء إلى ما قبل عام 2006، وتم الإبلاغ عن حوالي 6300 حالة جديدة منذ يوليو".

واختفت الغالبية العظمى من المفقودين منذ عام 2006، عندما شن الرئيس آنذاك فيليب كالديرون هجوما على عصابات المخدرات قتل خلاله عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتعاني المكسيك من مستويات عالية من العنف تنسب في المقام الأول إلى الجريمة المنظمة، حيث قتل أكثر من 65 ألف شخص خلال العام الماضي والأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

المصدر: "الشروق"

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