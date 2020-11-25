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الهند توجه "ضربة رقمية" للصين

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الهند توجه
Reuters
نيو دلهي، الهند
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حظرت الهند 43 تطبيقا آخر للهواتف المحمولة، في إطار موجة جديدة من عقوبات تستهدف الصين بعد مواجهة مستمرة منذ شهور على الحدود المشتركة بين البلدين في الهيمالايا.

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ومن بين التطبيقات المحظورة، تطبيق مجموعة "علي بابا" القابضة للتجارة الإلكترونية "علي إكسبرس".

وقالت وزارة الاتصالات الهندية في بيان أمس الثلاثاء إن التطبيقات، وأغلبها صينية، تهدد "سيادة الهند ووحدة أراضيها".

وكانت الهند قد حظرت في السابق أكثر من 170 تطبيقا قائلة إنها تجمع بيانات المستخدمين وتتشاركها وقد تشكل تهديدا للدولة.

وبدأت هذه الخطوات، التي وصفها وزير التكنولوجيا بالهند بأنها "ضربة رقمية"، بعد مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباكات مع القوات الصينية في موقع حدودي متنازع عليه في الهيمالايا في يونيو.

وقالت السفارة الصينية في الهند اليوم الأربعاء إنها تعارض تماما الحظر.

المصدر: رويترز 

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