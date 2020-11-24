الهند ستنجز سد "شحتوت" في أفغانستان وأكثر من 150 مشروعا بقيمة 80 مليون دولار

أعلنت الهند اليوم الثلاثاء أنها ستعزز تعاونها في مجال التنمية مع أفغانستان عبر مشروع لإنجاز سد لتزويد العاصمة كابل بمياه الشرب، إضافة إلى 150 مشروعا بقيمة 80 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الهندي جايشنكار في ندوة صحفية دولية عبر الفيديو إن بلاده قررت أن تلعب دورا على المدى الطويل في تنمية أفغانستان. وأكد أنه لا يوجد اليوم أي طرف في هذا البلد لم يستفد "من أكثر من 400 من مشاريعنا التي تتوزع على الأقاليم الأفغانية الـ 34".

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ومن بين أبرز المشاريع الهندية في هذا البلد، تحدث الوزير الهندي عن مشروع سد "شحتوت" في حوض وادي كابل لتوفير الماء الصالح للشرب لأكثر من 2 مليون أفغاني في في العاصمة الأفغانية، بالإضافة إلى 150 مشروعا متفاوتي الحجم في فائدة سكان القرى الفقيرة والأرياف الأفغانية، ومشروع طريق ديلارام – زارانج بطول 218 كلم، ومقر البرلمان، فضلا عن تقديم نيودلهي أكثر من 65 ألف منحة للطلبة الأفغان لمتابعة دراساتهم في جامعات الهند.

وتمنى الوزير الهندي عودة الأمن والاستقرار الضروري إلى أفغانستان لإنجاح المشاريع التنموية. وعبر، بالمناسبة، عن انشغاله إزاء تصاعد أعمال العنف في هذا البلد خلال الأسابيع الأخيرة قائلا إن "المستوى المتصاعد للعنف في أفغانستان يشكل موضوع انشغال كبير" لدى نيودلهي وإن "الهند استثمرت كثيرا في السلام والتنمية بأفغانستان"، لذا يجب حماية "مكتسبات العشريتين الأخيرتين".

المصدر: وسائل إعلام هندية وأفغانية