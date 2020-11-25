شيخ قطري يغرد: "لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا"!

لفت الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، إلى ما سيحصل في حال وضعت دول الخليج يدها بيد تركيا، وسط استمرار التوتر بين السعودية والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى.

وقال آل ثاني في تغريدته: "لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح المسلمين ولصالح شعوب المنطقة وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم دين ودنيا من علاقاتهم مع إسرائيل لو كانوا يعقلون".

لو وضعت دول الخليج فقط

يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها

أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط

الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح

المسلمين وصالح شعوب المنطقة

وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم

والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم

دين ودنيا من علاقاتهم مع إسرائيل

لو كانوا يعقلون — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) November 24, 2020

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي