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شيخ قطري يغرد: "لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا"!

أخبار العالم العربي

شيخ قطري يغرد:
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لفت الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، إلى ما سيحصل في حال وضعت دول الخليج يدها بيد تركيا، وسط استمرار التوتر بين السعودية والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى.

وقال آل ثاني في تغريدته: "لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح المسلمين ولصالح شعوب المنطقة وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم دين ودنيا من علاقاتهم مع إسرائيل لو كانوا يعقلون".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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