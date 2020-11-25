شيخ قطري يغرد: "لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا"!
لفت الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، إلى ما سيحصل في حال وضعت دول الخليج يدها بيد تركيا، وسط استمرار التوتر بين السعودية والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى.
وقال آل ثاني في تغريدته: "لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح المسلمين ولصالح شعوب المنطقة وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم دين ودنيا من علاقاتهم مع إسرائيل لو كانوا يعقلون".
لو وضعت دول الخليج فقط— فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) November 24, 2020
يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها
أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط
الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح
المسلمين وصالح شعوب المنطقة
وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم
والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم
دين ودنيا من علاقاتهم مع إسرائيل
لو كانوا يعقلون
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي