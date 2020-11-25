بومبيو يعلن عن بدء عملية الانتقال في وزارة الخارجية الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن وزارته بدأت عملية الانتقال، بعد أن أبلغت إدارة الخدمات العامة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بإمكانية بدئه تسلم السلطة رسميا.

وقال بومبيو في تصريح لشبكة "فوكس نيوز": "بدأنا اليوم عملية الانتقال وسنفعل كل ما هو مطلوب بموجب القانون.. سنقوم بهذا العمل".

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أبلغت بايدن أمس الثلاثاء، أن بإمكانه البدء رسميا بعملية الانتقال.

المصدر: "رويترز"