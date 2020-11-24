نائبة جمهورية تطالب بالسماح لها بحمل سلاحها في مبنى الكابيتول

أفادت وكالة أسوشيتيد برس بأن نائبة جمهورية من ولاية كولورادو الأمريكية انتخبت حديثا، طلبت السماح لها بحمل سلاحها في مبنى الكابيتول.

وبعد أن تؤدي اليمين الدستورية في يناير، يمكن للنائبة المنتخبة لورين بويبرت الانضمام إلى عدد من المشرعين الذين يحملون أسلحة نارية في الكابيتول، وهو أمر مسموح به بموجب لوائح الكونغرس.

وكتبت بويبرت في حسابها عبر "تويتر": "حقنا الدستوري في حمل السلاح موجود حتى في الأماكن التي ترفض هذا المبدأ الأساسي".

Our Constitutional right to bear arms exists even in places that reject this fundamental principle. https://t.co/QEOQo0WHCa — Lauren Boebert (@laurenboebert) November 24, 2020

المصدر: "The Hill"