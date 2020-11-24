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نائبة جمهورية تطالب بالسماح لها بحمل سلاحها في مبنى الكابيتول

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نائبة جمهورية تطالب بالسماح لها بحمل سلاحها في مبنى الكابيتول
AFP
النائبة الجمهورية المنتخبة لورين بويبرت
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أفادت وكالة أسوشيتيد برس بأن نائبة جمهورية من ولاية كولورادو الأمريكية انتخبت حديثا، طلبت السماح لها بحمل سلاحها في مبنى الكابيتول.

وبعد أن تؤدي اليمين الدستورية في يناير، يمكن للنائبة المنتخبة لورين بويبرت الانضمام إلى عدد من المشرعين الذين يحملون أسلحة نارية في الكابيتول، وهو أمر مسموح به بموجب لوائح الكونغرس.

وكتبت بويبرت في حسابها عبر "تويتر": "حقنا الدستوري في حمل السلاح موجود حتى في الأماكن التي ترفض هذا المبدأ الأساسي".

المصدر: "The Hill"

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