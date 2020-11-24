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حملة ترامب تخسر قضية أخرى أمام المحكمة في بنسلفانيا

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حملة ترامب تخسر قضية أخرى أمام المحكمة في بنسلفانيا
Globallookpress Aimee Dilger
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رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية دعوى لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطعن في الأصوات.

وكانت حملة ترامب تطالب بعدم احتساب 8329 صوتا تم إرسالها عبر البريد، واعتبارها غير صالحة لعدم وجود بعض المعلومات على الظروف البريدية.

وإضافة إلى رفض طلب ترامب هذا، قضت المحكمة باحتساب 2349 صوتا أخرى في مقاطعة أليغيني، التي تضم مدينة بيتسبرغ، تم اعتبارها غير صالحة في وقت سابق.

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يذكر أن النتائج الأولية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا وفي حال فوزه هناك، ستتقلص فرص ترامب للفوز بالانتخابات إلى الصفر تقريبا.

وكان ترامب قد رفع عدة دعواى قضائية بشأن فرز الأصوات وحضور المراقبين وبعض الأمور الأخرى في بنسلفانيا، لكن المحاكم قد رفضت معظمها.

المصدر: نوفوستي

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