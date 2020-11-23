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جمهوريون في بنسلفانيا يطالبون بوقف إقرار نتائج التصويت

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جمهوريون في بنسلفانيا يطالبون بوقف إقرار نتائج التصويت
Reuters LEAH MILLIS
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رفعت مجموعة من الجمهوريين دعوى قضائية تطالب بوقف عملية إقرار نتائج التصويت في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي يتوقع فيها فوز الديمقراطي جو بايدن.

ويطالب الجمهوريون بإلغاء القانون حول توسيع نطاق التصويت عبر البريد في بنسلفانيا، علما بأن نحو ثلاثة أرباع الأصوات المرسلة عبر البريد كانت لصالح بايدن.

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وتشير النتائج الأولية للانتخابات في بنسلفانيا إلى فوز جو بايدن بفارق نحو 80 ألف صوت.

وفي حال إقرار فوز بايدن في بنسلفانيا ستتقلص فرص الرئيس الحالي دونالد ترامب للفوز بالانتخابات إلى الصفر تقريبا.

وكان ترامب قد رفع عدة دعواى قضائية بشأن فرز الأصوات وحضور المراقبين وبعض الأمور الأخرى في بنسلفانيا، لكن المحاكم قد رفضت معظمها.

المصدر: نوفوستي

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