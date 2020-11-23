الخدمات العامة تبلغ بايدن بإمكانية البدء بالانتقال رسميا وترامب يرضخ للأمر

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن إدارة الخدمات العامة أبلغت المرشح الديمقراطي جو بايدن أن بإمكانه البدء رسميا بعملية الانتقال.

وأشارت شبكة "سي أن أن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإعلان جاء على صيغة خطاب من مديرة مكتب الخدمات العامة إميلي ميرفي لبايدن.

من جهته، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر": "سنقاتل، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب فعله في ما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته".

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

وأضاف: "أود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الوكالة".

وصوت مجلس فرز الأصوات بولاية ميشيغان الأمريكية الاثنين لصالح التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في الـ3 من نوفمبر، وأظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالتصويت في الولاية، حيث أقر المجلس النتيجة في اجتماع تم بثه عبر الإنترنت.

وأعلن الفريق القانوني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أنه سيواصل معركته رغم إعلان ميشيغان رسميا فوز المرشح جو بايدن بالولاية على حساب ترامب.

وقالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب: "شهادة مسؤولي الولاية هي مجرد خطوة إجرائية. سنواصل مكافحة تزوير الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، فيما نكافح من أجل فرز جميع الأصوات القانونية".

المصدر: "سي أن أن + رويترز"