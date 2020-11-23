فريق حملة ترامب القانوني: سنواصل معركتنا رغم إعلان ميشيغان فوز بايدن

أعلن الفريق القانوني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيواصل معركته رغم إعلان ميشيغان رسميا فوز المرشح جو بايدن بالولاية على حساب ترامب.

وقالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب: "شهادة مسؤولي الولاية هي مجرد خطوة إجرائية. سنواصل مكافحة تزوير الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، فيما نكافح من أجل فرز جميع الأصوات القانونية".

وأضافت: "يجب أن يطمئن الأمريكيون إلى أن النتائج النهائية عادلة وشرعية".

ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات لبايدن، ويصر على حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات.

وصوت مجلس فرز الأصوات بولاية ميشيغان الأمريكية في وقت سابق لصالح التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في الـ3 من نوفمبر، وأظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالتصويت في الولاية وأقر المجلس النتيجة في اجتماع تم بثه عبر الإنترنت.

المصدر: "رويترز"