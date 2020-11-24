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ألمانيا تأمل في نهج مشترك بين بروكسل وواشنطن تجاه إيران

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ألمانيا تأمل في نهج مشترك بين بروكسل وواشنطن تجاه إيران
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مبنة وزارة الخارجية الألمانية في برلين
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قال دبلوماسي ألماني اليوم الاثنين إن أمام بلاده فرصة للعودة إلى نهج مشترك مع الولايات المتحدة وسائر أوروبا، تجاه الاتفاق النووي مع إيران بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية.

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وقال الدبلوماسي الألماني الذي طلب عدم كشف اسمه: "مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة في العام المقبل، ستتاح لنا الفرصة لاستخدام الاتفاق النووي مع إيران للغرض الذي وجد من أجله، وهو تقييد برنامج طهران النووي".

وأضاف بعد اجتماع عقده وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في برلين اليوم الاثنين: "هذا مطلوب بشكل عاجل، في ضوء انتهاك إيران التزاماتها النووية بشكل متزايد".

وقال إن الدول الأوروبية الثلاث تستعد لفترة من الدبلوماسية المكثفة لعلمها أنها ستواجه مفاوضات صعبة.

المصدر: رويترز

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