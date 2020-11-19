لندن تحث واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى دعم خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي وتتطلع إلى تلبية إيران لمطالب الخطة.

وأضاف الوزير، في حديث لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية: "نحن نؤيد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي كانت محاولة متعددة من قبل عدة دول لإجبار إيران على الامتثال لشروط الصفقة النووية مقابل تخفيف نظام العقوبات. نعتقد أن هذا هو أفضل طريق للسلام والاستقرار، وسنواصل دعمه. نحث الولايات المتحدة على العودة إلى دعم الخطة".

تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا، وبريطانيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا) وكذلك ألمانيا في عام 2015.

وفرض الاتفاق، بعض القيود على نشاط طهران النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والإجراءات التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في عام 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران. وفي يناير2020، أعلنت طهران عن المرحلة الخامسة من خروجها من الاتفاق النووي.

المصدر: تاس