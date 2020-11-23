مسؤول أمريكي: دول عربية عديدة تبحث التطبيع وهذا الأمر ناقشناه في السعودية

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، إن هناك المزيد من الدول العربية التي تبحث باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن كوبر تأكيده أن "إرادة التطبيع مع إسرائيل أمر تمتلكه العديد من الدول... إنها إرادة جيلنا وهي استجابة مباركة".

وأضاف: "الهدف طويل المدى هو أن تعترف دول أخرى بإسرائيل دولة ذات سيادة".

وتابع: "المحادثات مستمرة طوال الوقت. كنت في الرياض مؤخرا وناقشنا هذا الموضوع. هي دولة تتطلع إلى إجراء إصلاحات والسعوديون يتطلعون إلى الخارج ويريدون الاستثمار الأجنبي وقدوم السياح الأجانب. الأمر يتعلق بإمكانية الاعتراف بإسرائيل".

المصدر: "i24news"