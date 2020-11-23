نتنياهو يرفض التعليق على "زيارته" إلى السعودية وغانتس غاضب من تسريب الخبر

امتنع رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على التقارير عن زيارته إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هناك أمس الأحد.

وردا على سؤال خلال اجتماع لكتلة حزب "الليكود" حول زيارته المزعومة للسعودية، قال نتنياهو: "هل أنتم جادون؟ أصدقائي، طوال عمري لم أعلق على مثل هذه الأمور ولا أنوي البدء في ذلك الآن"، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

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تصريحات نتنياهو جاءت بعدما نفت الخارجية السعودية حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، مؤكدة أن الاجتماع الذي حصل في مدينة نيوم كان بين مسؤولين سعوديين وأمريكيين فقط.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم أن لقاء الوزير بومبيو مع ولي العهد السعودي في نيوم، خلال زيارته السعودية أمس، كان "مثمرا"، لكن المتحدثين باسم بومبيو رفضوا التعليق على مسألة مشاركة نتنياهو في اللقاء.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​ أن "تسريب الخبر عن لقاء سري" بين نتنياهو وولي العهد السعودي "أمر غير مسؤول ومثير للقلق".

بخلاف ذلك، رحب وزير التربية الإسرائيلي يوآف غالانت بالكشف عن الزيارة، ولو بشكل غير رسمي، مؤكدا حقيقة حدوثها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين قام أمس الأحد برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المصدر: وكالات