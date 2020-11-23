الرئاسة التركية: عملية "إيرني" منحازة

دان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي بشدة "التفتيش غير القانوني" لسفينة شحن تركية من قبل فرقاطة ألمانية في إطار عملية "إيريني" في المتوسط.

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واعتبر أوقطاي أن عملية "إيرني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة أحد، أثبتت مرة أخرى أنها منحازة.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، تنفيذ ألمانيا عملية تفتيش بشكل مخالف للقانون الدولي طال سفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط.

وكان الجيش الألماني أكد أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية "يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".

المصدر: الأناضول