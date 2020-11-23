 
مباشر

الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان بسبب تزايد إصابات كورونا

أخبار العالم

الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان بسبب تزايد إصابات كورونا
Reuters
معبد هندوسي مومباي، الهند
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7nl

قال مسؤول حكومي إن الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، في وقت تواجه نيودلهي نقصا في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.

إقرأ المزيد
إصابات كورونا تسجل أكثر من 604 آلاف حالة جديدة في العالم
إصابات كورونا تسجل أكثر من 604 آلاف حالة جديدة في العالم

وفي حين تباطأ الارتفاع اليومي في عدد حالات الإصابة الجديدة على مستوى البلاد، شهدت العاصمة موجة من الإصابات بسبب ما قال مسؤولون إنه عدم تطبيق إجراءات العزل العام في المدينة مترامية الأطراف والتي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، رغم تجمع الحشود لحضور احتفالات دينية خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت نيودلهي أمس الأحد ما يزيد على 6700 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى زيادة يومية بين المدن الكبرى. وأظهرت بيانات وزارة الصحة‭‭‭ ‬‬‬الهندية اليوم الاثنين تسجيل 44059 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 9.14 مليون حالة.

وقال مسؤول حكومي مطلع "ستجري الحكومة مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية وتجعل الدورة الشتوية للبرلمان مع جلسة ميزانية العام المقبل".

وعادة ما تبدأ جلسة البرلمان الهندي الخاصة بالموازنة في نهاية شهر يناير.

المصدر رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا