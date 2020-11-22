القوات الروسية تؤمن عودة أكثر من 1400 لاجئ أرمني إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1400 لاجئ أرمني عادوا إلى إقليم قره باغ اليوم الأحد، تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

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وجاء في بيان للوزارة أنه "في 22 نوفمبر رافقت قوات حفظ السلام الروسية قافلة جديدة لحافلات نقلت لاجئين من أراضي جمهورية أرمينيا إلى قره باغ".

وتابع البيان أن الحافلات الـ34 نقلت النازحين من العاصمة الأرمنية يريفان ووصلت بهم إلى الساحة المركزية في مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، حيث رافقت القافلة قوات حفظ السلام والشرطة العسكرية الروسية.

وسابقا اليوم، قال رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان إن 25 ألف لاجئ عادوا إلى المنطقة خلال الأيام الـ5 الماضية، مشيرا إلى أن العملية تسير بوتيرة سريعة.

وبدأت عملية عودة اللاجئين الأرمن إلى مناطق بقيت تحت سيطرة سلطات قره باغ بعد وقف إطلاق النار في الأقليم ومحيطه بموجب الاتفاق الذي وقعه زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر.

وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ السلام الروسية على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية وعلى طول ممر لاتشين الرابط بين أرمينيا وقره باغ.

المصدر: نوفوستي