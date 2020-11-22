رئيس قره باغ: حوالي 25 ألفا من سكان الإقليم عادوا إلى ديارهم

قال أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، في اجتماع في يريفان مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إنه تم تسجيل عودة 25 ألف شخص إلى المنطقة خلال 5 أيام.

وأضاف هاروتيونيان: "هناك تيار من العائدين إلى أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)، وتسير عودة مواطنينا بوتيرة سريعة إلى حد ما. في غضون خمسة أيام فقط، عاد 25 ألف شخص".

ووفقا له فإن عملية العودة مستمرة. وقال: "هناك بالطبع مشاكل تتعلق بالطرق والأمن. ونحن نناقش ذلك".

وأشار إلى أنه تجري في المرحلة الأولى، إعادة المواطنين الذين لديهم سكن، والباقي سيعودون على مراحل عندما تظهر إمكانية توزيعهم على المساكن، وحل المشاكل الاجتماعية.

وذكر أن السلطات، ستقوم بتسديد بعض نفقات إقامة سكان قره باغ في أرمينيا وقيمة فواتير الخدمات العامة.

المصدر: نوفوستي