إعدام 190 ألف دجاجة في هولندا

اعدمت وزارة الزراعة الهولندية اليوم الأحد 190 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في في مزرعتين للدواجن على الأقل.

وأعدم عمال الصحة حوالي 100 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في بلدة هيكيندورب خارج خاودا، إضافة إلى 90 ألف دجاجة في بلدة فيتمارسوم شمال فريزلاند.

وقالت وزارة الزراعة إنه في الحالتين يشتبه في انتشار "إنفلونزا شديدة العدوى من نوع H5، المسبب لإنفلونزا الطيور، وتم تعقيم المزرعتين لمنع انتشار المرض".

وتعد عملية الإعدام هذه الثالثة في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض H5N8 لأول مرة لدى الطيور البرية.

كما صدرت أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور داخل المداجن حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى.

المصدر: وكالات