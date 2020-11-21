علييف: البيان الثلاثي حول قره باغ وضع حدا لمواجهة دامت عقودا

أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن شكره للقيادة الروسية على دورها في البيان المشترك بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا، لوقف الحرب في إقليم قره باغ.

وقال علييف أثناء لقاء جمعه في باكو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي وصل إلى أذربيجان على رأس وفد عسكري: "بعد 44 يوما من المواجهة العسكرية والقتال تم توقيع هذا البيان. أعتبر أن هذه الوثيقة بالغة الأهمية كونها تضع حدا لمواجهة دامت سنوات طويلة".

وأضاف أنه يشكر قيادة روسيا وخاصة رئيسها فلاديمير بوتين "على إعداد هذا البيان الهام وتبنيه".

المصدر: نوفوستي