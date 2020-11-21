وكالة: بايدن قد يرشح بلينكن أو كونز لمنصب وزير الخارجية

توقعت وكالة "أسوشيتد برس" أن يرشح جوزيف بايدن، على الأغلب لشغل منصب وزير الخارجية في الإدارة الأمريكية الجديدة، مساعده أنتوني بلينكن أو السناتور كريس كونز (من ولاية ديلاوير).

ونقلت الوكالة عن مصادر لها القول، إن بلينكن وكونز أصبحا "المتنافسين النهائيين" في عملية اختيار المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي. وكلاهما أعرب عن رغبته في تولي هذا المنصب بالتحديد.

ووفقا للمصادر، يملك بلينكن ميزة تفضيلية، بالمقارنة مع كونز. وقالت الوكالة: "إن فقدان كونز لنفوذه في مجلس الشيوخ، قد يفوق القيمة المحتملة له كوزير للخارجية".

وأشارت الوكالة إلى أن، بايدن قد يعلن اختياره في مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبها، ذكرت صحيفة "هيل"، أن بايدن قد اتخذ فعلا قراره بخصوص المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي. ووفقا لمصدر للصحيفة، يبقى بلينكن، الأوفر حظا.

المصدر: تاس