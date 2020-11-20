الفيلق الخامس الأمريكي يباشر عمله في بولندا 

باشر الفيلق الخامس الأمريكي عمله في بولندا، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين وارسو وواشنطن.

وقال بهذه المناسبة وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في كلمة بثها التلفزيون: "تخدم نشاطاتنا البولندية الأمريكية المشتركة أمن دول الناتو وجميع دول العالم الحر".

وأعرب عن ثقته في أن التعاون العسكري البولندي الأمريكي "هو أفضل ضمان للأمن والاستقرار".

وأضاف: "نشاطنا داخل الحلف ضروري للغاية، لتعزيز الأمن على الجناح الشرقي لحلف الناتو".

المصدر: نوفوستي