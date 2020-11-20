الفيلق الخامس الأمريكي يباشر عمله في بولندا
Sputnik
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باشر الفيلق الخامس الأمريكي عمله في بولندا، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين وارسو وواشنطن.
وقال بهذه المناسبة وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في كلمة بثها التلفزيون: "تخدم نشاطاتنا البولندية الأمريكية المشتركة أمن دول الناتو وجميع دول العالم الحر".
وأعرب عن ثقته في أن التعاون العسكري البولندي الأمريكي "هو أفضل ضمان للأمن والاستقرار".
وأضاف: "نشاطنا داخل الحلف ضروري للغاية، لتعزيز الأمن على الجناح الشرقي لحلف الناتو".
المصدر: نوفوستي