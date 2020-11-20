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الفيلق الخامس الأمريكي يباشر عمله في بولندا 

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الفيلق الخامس الأمريكي يباشر عمله في بولندا 
Sputnik
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باشر الفيلق الخامس الأمريكي عمله في بولندا، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين وارسو وواشنطن.

وقال بهذه المناسبة وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في كلمة بثها التلفزيون: "تخدم نشاطاتنا البولندية الأمريكية المشتركة أمن دول الناتو وجميع دول العالم الحر".

وأعرب عن ثقته في أن التعاون العسكري البولندي الأمريكي "هو أفضل ضمان للأمن والاستقرار".

وأضاف: "نشاطنا داخل الحلف ضروري للغاية، لتعزيز الأمن على الجناح الشرقي لحلف الناتو".

المصدر: نوفوستي 

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