احتجاز رهائن في مقر شركة مالية في العاصمة الجورجية تبليسي

تتعامل أجهزة الأمن الجورجية مع حادث احتجاز رهائن داخل مقر شركة مالية وسط العاصمة تبليسي.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية في بيان مقتضب أن المعلومات الأولية تفيد باقتحام رجل مسلح مقر الشركة، مشيرة إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi#Georgiapic.twitter.com/t00MNLWyA4 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 20, 2020

وأكدت الشركة احتجاز تسعة أشخاص داخل المبنى، .

في الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الشركة المستهدفة تحمل اسم MBC، مرجحة وجود عدة مهاجمين، وقد يصل عددهم إلى خمسة أشخاص أحدهم مسلح بقنبلة يدوية.

وطلبت وزارة الداخلية من وسائل الإعلام وقف البث المباشر من موقع الحادث، فيما لا يزال الغموض يلف دوافع المهاجم أو المهاجمين ولم ترد أي أنباء عن توجيههم أي مطالب للإفراج عن المحتجزين.

وهذا هو ثاني حادث لاحتجاز رهائن تشهده جورجيا خلال نحو شهر.

وسبق أن احتجز رجل مسلح في 21 أكتوبر 43 رهينة في فرع لمصرف جورجيا (أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد) في مدينة زوغديدي.

وبعد دفع السلطات فدية تقدر بنصف مليون دولار، أفرج منفذ العملية عن جميع الرهائن وتمكن من الفرار.

المصدر: وكالات