المعارضة: اعتقال 28 رجل أعمال في تركيا بتهمة التبرع لمدارس في إفريقيا

اعتقلت السلطات التركية 28 رجل أعمال في إطار التحقيقات القائمة بحق رجال أعمال على صلة بحركة الخدمة في ثلاث مدن مركزها اسطنبول، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان".

وقالت الصحيفة إن نيابة اسطنبول، أصدرت قرارات اعتقال، وداهمت فرق الأمن 33 عنوانا في مدن اسطنبول وأنقرة وشانلي أورفة واعتقلت 28 رجل أعمال، بتهمة تقديم مساعدات مالية لمدارس حركة الخدمة في القارة الإفريقية.

ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهمة إرسال أموال من أجل إنشاء مدرسة في الغابون، إلى جانب إرسال نقود إلى دول إفريقية أخرى في تواريخ مختلفة.

وتتهم أنقرة حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 دون تقديم أدلة واضحة.

المصدر: صحيفة "زمان"