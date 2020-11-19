بايدن: رفض ترامب الاعتراف بفوزي دليل على عدم تحليه بالمسؤولية

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات، دليل على "ضعفه وافتقاده للمسؤولية"، كما أنه يبعث "برسالة مريعة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن تأكيده يوم الخميس أنه ليس قلقا إزاء رفض ترامب الاعتراف بالخسارة، مضيفا أن رفضه لن يمنع نقل السلطة، "لكنه يبعث برسالة مريعة عن الولايات المتحدة كبلد".

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

المصدر: وكالات