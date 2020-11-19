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السنغال.. مرض مجهول يفتك بعشرات الصيادين

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السنغال.. مرض مجهول يفتك بعشرات الصيادين
Sputnik
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ذكرت صحيفة "داكار أكتو"، أن أكثر من 100 صياد أصيبوا بمرض غير معروف في غرب السنغال وأن بؤرة المرض بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار.

ويعاني المرضى من طفح جلدي على شكل قشور وهناك اعتقاد، أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.

وتم نقل جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المستشفى في ملعب رياضي في روفيسك.

وعقدت السلطات المحلية مساء الخميس اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها.

المصدر: radiosputnik

 

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