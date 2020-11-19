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إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ56 مليون حالة

أخبار العالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ56 مليون حالة
Reuters
الوقاية من فيروس كورونا
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز الـ56 مليون حالة.

وأوضحت الجامعة التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن إجمالي حالات الإصابة في أنحاء العالم وصل إلى 56051621 حالة، وارتفع إجمالي حالات الوفاة في العالم الناجمة عن الإصابة بالمرض لتصل إلى 1345639 حالة​، وتعافى 35.9 مليون شخص.

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المصدر: "سبوتنيك"

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