سوريا.. منع حفلات الميلاد ورأس السنة في المنشآت السياحية

أصدرت وزارة السياحة السورية تعميما يقضي بمنع إقامة الحفلات الفنية في المنشآت السياحية لمناسبتي عيد الميلاد ورأس السنة بسبب كورونا

وحسب تعميم وجهته إلى مديرياتها في المحافظات السورية طلبت الوزارة "عدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية المصنفة، وذلك خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة"

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناء على "التعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا".

وكانت الوزارة قررت في 11 يونيو الماضي السماح باستئناف نشاط الحفلات والمناسبات ضمن المنشآت السياحية، واشترطت "الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا"، على أن تتم إعادة تقييم الوضع.

يذكر أن البلاد رفعت معظم الإجراءات التي وضعتها سابقا للتصدي للوباء، ولا يكاد يلحظ فيها أي إجراءات احترازية، سواء لجهة "التباعد الاجتماعي" أو الاحتياطات الفردية كارتداء الكمامة، وتشهد زحاما شديدا أمام الأفران، وكوات تسديد الذمم المالية.

المصدر: RT