"الأوضاع ستتدهور".. الولايات المتحدة تسجل أعلى ارتفاع للوفيات بكورونا منذ نصف عام

ذكرت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى منذ نحو نصف عام حيث تم رصد أكثر من 1700 حالة جديدة.

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وأفادت الجامعة المعنية بمتابعة تطورات الجائحة في الولايات المتحدة بتسجيل 1707 وفيات جديدة يوم أمس الثلاثاء لتصل الحصيلة العامة لضحايا الفيروس في البلاد إلى 250029 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 11485176.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية أعلى معدل للوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ 14 مايو، بينما تم رصد رقم قياسي أواسط أبريل بأكثر من 2600 وفاة.

وحذر البروفيسور في المدرسة الطبية لجامعة "جونز هوبكينز"، جوناثان راينير، في حديث لقناة "CNN"، إن "الأوضاع ستواصل التدهور"، وأوضح: "الأعداد المرعبة للوفيات التي رأيناها أمس في الولايات المتحدة... تعكس حصيلة الأشخاص الذين تمت إصابتهم منذ أسبوعين أو 3 أسابيع".

وتابع: "منذ أسبوعين أو 3 أسابيع رصدنا من 70000 إلى 80000 حالة جديدة يوميا، أمس بلغ هذا الرقم 155000 إصابة. وبالتالي إذا كنتم تشعرون بقلق من وفاة 1700 شخص فإننا سنرى بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من هذه اللحظة 3000 وفاة في اليوم".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إلا أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الماضية، جو بايدن، تعهدا بعدم فرض إغلاق جديد في البلاد.

المصدر: "CNN" + وكالات