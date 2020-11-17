نيويورك تنوي إضافة خيار "الجنس الثالث" في رخص القيادة

تعتزم ولاية نيويورك الأمريكية تعديل إجراءات تسجيل الجنس في رخص قيادة السيارات، بإضافة الخيار الثالث (X) في حقل "الجنس" إلى جانب الجنسين (M) الذكر، و(F) الأنثى.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكشف عن نية سلطات الولاية تطبيق هذه الخطوة جاء تزامنا مع دعوى قضائية رفعها ساندر سابا، وهو "متحول جنسي غير ثنائي" قال إن حصر خيارات الجنس في "الذكر" و"الأنثى" فقط يعتبر "سياسة تمييزية".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محامين يمثلون الولاية أن سلطات نيويورك تخطط لتعديل إجراءات تسجيل الجنس وإضافة حقل ثالث، وقد عرضوا بالفعل هذه الخطط أمام القاضي.

ويجري حاليا تحديث أنظمة الكمبيوتر بالولاية لإضافة التغييرات الجديدة، على أن تنتهي هذه العملية في الربع الأخير من 2021.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية