بلجيكا تشرّع "الجنس الثالث"

تعتزم الحكومة البلجيكية تعديل إجراءات تسجيل الجنس في شهادات الميلاد، بإضافة الخيار الثالث (X) في حقل "الجنس" إلى جانب الجنسين (M) الذكر، و(F) الأنثى.

وقالت وكالة الأنباء المحلية Belga، إن المحكمة الدستورية في بلجيكا أقرت في عام 2019، بأن القانون أهمل الأشخاص الذين لا يريدون ذكر جنس ذكر أو أنثى في شهادات ميلادهم.

وسيتم تصحيح هذه الفجوة في تشريع من قبل النواب البلجيكيين، إذ تم عام 2018 تبسيط وتغيير إجراءات تغيير سجل الجنس والاسم في الوثائق.

OPINION: Petra De Sutter is the first transgender cabinet minister in Europe.



And no one in Belgium cares about that.



That’s extraordinary — and representative of the progressive nature of Belgian politics today.https://t.co/yPOrA4rEA0 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 2, 2020

المصدر: radiosputnik