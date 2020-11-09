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بلجيكا تشرّع "الجنس الثالث"

أخبار العالم

بلجيكا تشرّع
Sputnik
صورة أرشيفية لمتحول جنسيا
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تعتزم الحكومة البلجيكية تعديل إجراءات تسجيل الجنس في شهادات الميلاد، بإضافة الخيار الثالث (X) في حقل "الجنس" إلى جانب الجنسين (M) الذكر، و(F) الأنثى.

وقالت وكالة الأنباء المحلية Belga، إن المحكمة الدستورية في بلجيكا أقرت في عام 2019، بأن القانون أهمل الأشخاص الذين لا يريدون ذكر جنس ذكر أو أنثى في شهادات ميلادهم.

وسيتم تصحيح هذه الفجوة في تشريع من قبل النواب البلجيكيين، إذ تم عام 2018 تبسيط وتغيير إجراءات تغيير سجل الجنس والاسم في الوثائق.

المصدر: radiosputnik

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