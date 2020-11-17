أوبراين: ترامب يأمل بعودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في عودة جميع قوات بلاده من أفغانستان والعراق، بحلول مايو المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق، قبل انتهاء ولاية ترامب.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

المصدر: "رويترز"