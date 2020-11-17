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خفر السواحل التركي ينقذ 27 لاجئا بعد منعهم من دخول اليونان

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خفر السواحل التركي ينقذ 27 لاجئا بعد منعهم من دخول اليونان
Reuters UMIT BEKTAS
فرق خفر السواحل التركية تنقذ طالبي لجوء
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أنقذت فرق خفر السواحل التركية، يوم أمس الاثنين، 27 طالب لجوء في ولاية "باليكسير" بغرب تركيا، بعد إجبارهم على العودة نحو المياه الإقليمية التركية من قبل السلطات اليونانية.

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وأشارت مصادر أمنية، إلى أن قيادة خفر السواحل التركية تلقت بلاغا عن طالبي لجوء على متن قارب مطاطي قبالة سواحل جزيرة معدن التابعة لولاية باليكسير. 

كما أنقذت فرق خفر السواحل التركية، يوم السبت الماضي، 73 طالب لجوء في مياه بحر إيجة، غربي البلاد، حيث أفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، أنها تلقت نبأ اصطدام سفينة شراعية تقل طالبي لجوء، بقفص عائم يتبع لمزرعة أسماك، في منطقة سفري حصار(سيفريهسار) بولاية إزمير.

المصدر: "الأناضول"

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