خفر السواحل التركي ينقذ 78 لاجئا بعد منعهم من دخول اليونان

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، يوم أمس الإثنين، 78 طالب لجوء، بعد إجبارهم على العودة نحو المياه الإقليمية التركية من قبل السلطات اليونانية.

وأشارت قيادة خفر السواحل التركية في بيان صادر عنها، إلى أن طواقمها تحركت بعد تلقيها بلاغا بوجود قوارب قبالة سواحل "دنيز كوي" بقضاء "ديكيلي"، تحمل 59 طالب لجوء.

وأضاف البيان بأن قوات خفر السواحل أنقذت 19 طالب لجوء آخرين، قبالة شواطئ قضاء "مندريس" بولاية "إزمير"، بعد تلقيها بلاغا بوجود قارب مطاطي قبالة الشواطئ.

المصدر: "الأناضول"