الصين تسجل ثماني إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي سجل يوم أمس الأحد ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 13 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة تعود لقادمين من الخارج.

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وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، ارتفاعا من 6 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19، في البر الرئيسي الصيني 86346 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز