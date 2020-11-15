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الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة

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الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 18 حالة يوم أمس السبت.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة تعود لقادمين من الخارج.

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وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت ست حالات إصابة جديدة بلا أعراض، نزولا من 10 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19، في البر الرئيسي للصين، منذ تفشي الجائحة، 86338 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز

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