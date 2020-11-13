تركيا تعلن "تحييد" 14 مسلحا بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييد 14 مسلحا من تنظيم "وحدات الحماية الكردية" التابع لـ"حزب العمال الكردستاني" (التركي) بشمال سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب على "تويتر"، إلى أن "القوات الخاصة التركية حيدت (أي قتلت) الإرهابيين أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عمليات (نبع السلام) في الشمال السوري".

وأضافت، أنها "لن تسمح لتنظيم حزب العمال الكردستاني بزعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة".

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB#TSKpic.twitter.com/YerVFvpR79 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2020

وأطلق الجيش التركي في أكتوبر عام 2019، بمشاركة فصائل معارضة سورية مسلحة، في المنطقة، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لمطاردة "المسلحين من "وحدات الحماية الكردية، و"حزب العمال الكردستاني"، وكذلك عناصر تنظيم "داعش".

وأكد الجيش التركي آنذاك على أن الهدف من العملية، هو "إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

المصدر: "الأناضول"