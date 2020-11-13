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تركيا تعلن "تحييد" 14 مسلحا بشمال سوريا

أخبار العالم

تركيا تعلن
Reuters Stoyan Nenov
جنود أتراك على الحدود مع سوريا - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحييد 14 مسلحا من تنظيم "وحدات الحماية الكردية" التابع لـ"حزب العمال الكردستاني" (التركي) بشمال سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب على "تويتر"، إلى أن "القوات الخاصة التركية حيدت (أي قتلت) الإرهابيين أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عمليات (نبع السلام) في الشمال السوري".

وأضافت، أنها "لن تسمح لتنظيم حزب العمال الكردستاني بزعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة".

وأطلق الجيش التركي في أكتوبر عام 2019، بمشاركة فصائل معارضة سورية مسلحة، في المنطقة، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لمطاردة "المسلحين من "وحدات الحماية الكردية، و"حزب العمال الكردستاني"، وكذلك عناصر تنظيم "داعش".

وأكد الجيش التركي آنذاك على أن الهدف من العملية، هو "إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

المصدر: "الأناضول"

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