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الأمن التركي يوقف 18 مشتبها بانتمائه لداعش جنوب البلاد

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الأمن التركي يوقف 18 مشتبها بانتمائه لداعش جنوب البلاد
Reuters
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أفادت وكالة الأناضول، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن التركية أوقفت 18 شخصا في ولاية عثمانية بجنوب البلاد، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش".

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يأتي ذلك، في خلال حملة ضد المشتبهين شنتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية، بعد تلقيها إخبارا عن قيامهم بالترويج للتنظيم الإرهابي.

وخلال عمليات المداهمة، عثرت فرق مكافحة الإرهاب على مسدسين وبندقيتين وأعلام التنظيم في أماكن إقامة المشتبهين.

وتم اقتياد المشتبهين إلى مقر مديرية أمن الولاية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.

المصدر: الأناضول

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