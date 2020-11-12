تركيا.. حظر التدخين في الأماكن العامة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية حظر التدخين في الأماكن العامة، في إطار الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة مرتبطة بإلزام الناس بارتداء الكمامات، حيث يخلعها الكثيرون أثناء التدخين.

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وسيتم اعتبارا من 12 نوفمبر حظر التدخين في الشوارع وكل الأماكن العامة، بما فيها الساحات ومواقف الحافلات.

وأعلنت السلطات التركية يوم الأربعاء عن تسجيل 2693 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 402 ألف و53 حالة وإجمالي الوفيات إلى 11145 حالة.

المصدر: وكالات