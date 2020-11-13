قاض أمريكي يرفض دعوى ترامب ضد "سي إن إن"

رفض قاض أمريكي الدعوى التي رفعتها حملة دونالد ترامب ضد شبكة "سي إن إن" الإعلامية بشأن مقال رأي نشرته في 2019.

واعتبر القاضي مايكل براون أن جانب الادعاء لم يتمكن من الإثبات بأن المقال نشر بسوء النوايا.

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وكانت حملة ترامب قد رفعت الدعوى في مارس الماضي بشأن المقال الذي افترض كاتبه بأن حملة ترامب قد تكون منفتحة على "تدخل روسي" في الانتخابات الأمريكية عام 2020.

وقال الكاتب لاري نوبل، في مقاله إن "حملة ترامب قامت بتقييم المخاطر والفوائد المحتملة من السعي للحصول على مساعدة من روسيا من جديد في 2020، وقررت إبقاء هذا الخيار على الطاولة".

المصدر: رويترز