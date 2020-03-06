حملة ترامب تقاضي "سي إن إن" وتتهمها بالتشهير

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها رفعت دعوى قضائية ضد شبكة "سي إن إن" الإعلامية، متهمة إياها بالتشهير.

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وتم رفع الدعوى بسبب مقال رأي للكاتب لاري نوبل، نشرته "سي إن إن" في 13 يونيو 2019، كتب فيه أن "حملة ترامب قامت بتقييم المخاطر والفوائد المحتملة من السعي للحصول على مساعدة من روسيا من جديد في 2020، وقررت إبقاء هذا الخيار على الطاولة".

وقالت حملة ترامب إن "سي إن إن" كانت على دراية بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، واتهمت "سي إن إن" بأنها تتخذ موقفا متحيزا من الحملة.

ولم تعلق "سي إن إن" على الفور على هذا الموضوع.

وهذه هي ثالث دعوى قضائية رفعتها حملة ترامب ضد وسائل إعلام أمريكية خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

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وسبق للحملة أن رفعت دعوات مماثلة ضد كل من "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست". وكانت كل المقالات التي تم رفع دعوات بسببها تدعي بوجود صلات بين حملة ترامب وروسيا.

المصدر: رويترز